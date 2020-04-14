وزيرة التخطيط المصرية: إيرادات السياحة تراجعت 30% بسبب كورونا

أشارت وزيرة التخطيط في مصر هالة السعيد، إلى أن "إيرادات السياحة في العام المالي الحالي، كانت ستصل إلى 16 مليار دولار، لولا توقف حركة السياحة بسبب كورونا".
وأوضحت السعيد أن "إيرادات السياحة من المتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار فقط بنهاية العام المالي الحالي 2019-2020، وهو ما يعني أن الإيرادات تراجعت أكثر من 30% عن توقعات الحكومة".
وكانت بيانات البنك المركزي أشارت إلى أن "إيرادات السياحة سجلت في العام المالي الماضي أعلى معدلاتها على الإطلاق بقيمة 12.6 مليار دولار بزيادة 28% عن العام الأسبق".
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