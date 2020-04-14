وزيرة التخطيط المصرية: إيرادات السياحة تراجعت 30% بسبب كورونا

أشارت وزيرة التخطيط في مصر هالة السعيد، إلى أن "إيرادات السياحة في ​العام المالي​ الحالي، كانت ستصل إلى 16 مليار دولار، لولا توقف حركة السياحة بسبب ​كورونا​".

وأوضحت السعيد أن "إيرادات السياحة من المتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار فقط بنهاية العام المالي الحالي 2019-2020، وهو ما يعني أن الإيرادات تراجعت أكثر من 30% عن توقعات الحكومة".

وكانت بيانات ​البنك المركزي​ أشارت إلى أن "إيرادات السياحة سجلت في العام المالي الماضي أعلى معدلاتها على الإطلاق بقيمة 12.6 مليار دولار بزيادة 28% عن العام الأسبق".