ترامب: نحقق تقدماً كبيراً في مواجهة فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن بلاده تحقق تقدماً كبيراً في مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد، لافتاً إلى أن "الإجراءات التي اتخذناها قللت من حجم الإصابات"، مشيراً إلى أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ثابت.

وفي المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات مواجهة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، توجه ترامب بالتعزية إلى أسر من قضوا جراء الزوابع العنيفة التي ضربت ولايات الجنوب.

وأشار ترامب إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن إصابات بفيروس كورونا في أميركا قبل 11 كانون الثاني الماضي"، مؤكداً أنه "لم تكن هناك حالة وفاة واحدة قبل نهاية كانون الثاني، لافتاً إلى أن فرض قيوداً على السفر قبل أي وفاة بكورونا.