غرفة التحكم المروري طلبت من السائقين توخي الحذر بسبب تسرب زيوت عند نفق المطار

طلبت ​غرفة التحكم المروري​ من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب ​تسرب زيوت​ نتيجة اصطدام سيارة بحائط ​نفق المطار​ الاول باتجاه بيروت. إضغط للمزيد

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