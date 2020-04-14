طليس عن إرجاء توزيع المساعدات: لا تحملوا الجيش أخطاء إدارتكم للملف

وصف رئيس اتحادات ونقابات ​النقل البري​ ​بسام طليس​، في بيان، إرجاء توزيع المساعدات المالية، بأنه "قرار مسؤول وحكيم"، مردفا "لا تحملوا ​المؤسسة العسكرية​ أخطاء إدارتكم للملف. ولنا كلام في الموضوع يوم الأربعاء... إن شاء الله".

وكان وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية قد أشار، في بيان له، الى انه "كما وعدنا المواطنين بالتدقيق في اللوائح، التي قدمتها بعض القطاعات وبرنامج الفقر في وزارة الشؤون بأسماء العائلات الاكثر حاجة في مختلف المناطق اللبنانية، وفق معايير موحدة لتكون عادلة وشاملة ولتوزيع المساعدات المالية المقررة للعائلات المستحقة التي أقرها مجلس الوزراء، فقد تم إرسال هذه اللوائح إلى الجيش اللبناني لتنقيحها والتدقيق في صحة معلوماتها والتحضيرات اللوجستية المتعلقة بها، وذلك للبدء في توزيع هذه المساعدات"، لافتا الى انه "نظراً لعدد من الأخطاء الواردة في اللوائح المرفوعة، فقد قررت الوزارة إرجاء توزيع هذه المساعدات لحين انتهاء الجيش من التدقيق فيها بناء على طلب الوزارة".