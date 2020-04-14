رئيس بلدية طرابلس جال على محال تسليم الحصص للتأكد من عدم التلاعب

جال رئيس بلدية طرابلس رياض يمق على عدد من السوبر ماركت والمحال التجارية المتعاقدة مع البلدية لشراء حصص غذائية، بموجب قسائم شرائية يبلغ مجموع قيمتها 3 مليارات ليرة، لأبناء المناطق الشعبية في المدينة، متفقدا لائحة أسعار السلع، بعد شكاوى انهالت على البلدية من قبل الاهالي، حول ارتفاع الاسعار.
وأوضح يمق أن بعض العائلات السورية "استفادت من المساعدة، لا سيما الذين لا يستفيدون من تقديمات الأمم المتحدة، وهم بحاجة للمساعدة في ظل الازمة الاقتصادية الصعبة الراهنة"، وقال "نحن لا نفرق بين الناس أو بين جنسية وأخرى".
كما جال يمق في بعض أحياء جبل محسن، للغاية نفسها.
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