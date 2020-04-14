رئيس بلدية طرابلس جال على محال تسليم الحصص للتأكد من عدم التلاعب

جال رئيس ​بلدية طرابلس​ ​رياض يمق​ على عدد من السوبر ماركت والمحال التجارية المتعاقدة مع البلدية لشراء حصص غذائية، بموجب قسائم شرائية يبلغ مجموع قيمتها 3 مليارات ليرة، لأبناء المناطق الشعبية في المدينة، متفقدا لائحة أسعار السلع، بعد شكاوى انهالت على البلدية من قبل الاهالي، حول ​ارتفاع الاسعار​.

وأوضح يمق أن بعض العائلات السورية "استفادت من المساعدة، لا سيما الذين لا يستفيدون من تقديمات ​الأمم المتحدة​، وهم بحاجة للمساعدة في ظل الازمة الاقتصادية الصعبة الراهنة"، وقال "نحن لا نفرق بين الناس أو بين جنسية وأخرى".

كما جال يمق في بعض أحياء ​جبل محسن​، للغاية نفسها.