المطران حداد دعا الحكومة لإعادة النظر بمشروع سد بسري

وجه راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي حداد، نداء إلى الحكومة دعاها فيه إلى "إعادة النظر بمشروع سد بسري ودرس بدائل عنه"، معتبرا أن هذا المشروع يعرض لبنان لخسارة مصدر هام من المصادر البيئية والسياحية والدينية".
وراى المطران حداد ان "الاستماع الى أصوات الناس لا بد وأن يحرك الرأي العام المحلي وخاصة الدولي الممول لهذا المشروع، سيما وأننا لم نسمع أحدا يعطي نظريات علمية معاكسة لمطالب الناس، وكأن العلم في مكان وتنفيذ المشاريع في مكان آخر".
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