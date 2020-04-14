جوزيف أبو فاضل: هل يضيف بري في جلسة هيئة المجلس قانون العفو العام على جدول الأعمال لإقراره

سأل الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"هل يضيف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في جلسة هيئة مجلس النواب قانون ​العفو العام​ على جدول الأعمال لإقراره باسثناء من تورط بدم ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ والسيارات المفخخة و​المال​ العام والخاص، بعد استنكاف ​الحكومة​ عن البحث بقانون العفو العام جملة وتفصيلا مع أنه يصب في مصلحتها؟، مضيفا :"فلننتظر ونرى".

وفي وقت سابق، دعا بري هيئة مكتب المجلس الى اجتماع يعقد اليوم عند الواحدة ظهرا لبحث جدول اعمال الجلسة المقبلة للمجلس.