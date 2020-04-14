جوزيف أبو فاضل: هل يضيف بري في جلسة هيئة المجلس قانون العفو العام على جدول الأعمال لإقراره

سأل الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"هل يضيف رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة هيئة مجلس النواب قانون العفو العام على جدول الأعمال لإقراره باسثناء من تورط بدم الجيش والقوى الأمنية والسيارات المفخخة والمال العام والخاص، بعد استنكاف الحكومة عن البحث بقانون العفو العام جملة وتفصيلا مع أنه يصب في مصلحتها؟، مضيفا :"فلننتظر ونرى".
وفي وقت سابق، دعا بري هيئة مكتب المجلس الى اجتماع يعقد اليوم عند الواحدة ظهرا لبحث جدول اعمال الجلسة المقبلة للمجلس.
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