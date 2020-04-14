عواضة يناشد دياب وسلامة بالتدخل الفوري لوقف ارتفاع سعر الدولار

ناشد رئيس ​جمعية تجار بعلبك​ الوسط التجاري ​حسين عواضة​، رئيس الحكومة ​حسان دياب​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، "بالتدخل فوراً لوقف ارتفاع الدولار، وإلا سنصل لكارثة اجتماعية ومجاعة لدى اغلب الناس".

وفي بيان أصدره عقب اجتماع عقدته الجمعية مع اصحاب السوبر ماركات ومحلات السمانة في سوق بعلبك لتنسيق المواقف والتحركات بعدما تخطى الدولار سعره الـ 3000 ليرة لبنانية، لفت عواضة إلى أنه "دخلنا مرحلة الخسائر الكبرى لدى كافة التجار والمحلات التجارية، ويجب أن تعمل الحكومة على وضع حد للوضع الاقتصادي المتردي والا فلتذهب من غير رجعة لا آسفاً عليها".

كما أكد ضرورة "وضع حد لمن يلعب بسعر بالدولار"، لافتا إلى أن "المافيات الكبيرة لديها نفوذ في الدولة وليسو الصرافين كما يشاع". وأِار إلى أنه "لا يكفينا وباء الكورونا حتى يأتي من هو أخطر من الكورونا، ألا وهو الدولار".

وحذّر عواضة الجميع من إجبارهم على الاعتصامات امام مصرف لبنان في الايام القادمة.