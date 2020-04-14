نقولا في رسالة للرئيس عون: اضرب بيد من حديد بدءًا بحاكم مصرف لبنان

وجّه النائب السابق ​نبيل نقولا​ رسالة عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، معتبرا انه "سيتفاجأ البعض كيف يمكن أن يكتب نائب سابق لمدّة 13 سنة بجانبك رسالة بدلًا من أن يقابلك مباشرة"، مؤكدا انه "أرستلها حتّى يعرف الجميع أنّ فخامتك لن ترضى أن تمسّ مدّخرات ​الشعب اللبناني​ الذي كدّ، وجدّ من أجل أن يؤمّن مستقبله بغياب ضمان لشيخوخته الذي لطالما طالبت في إنجازه، وعلى مدى سنين، وقبل وصولك إلى سدّة الرئاسة".

وتابع نقولا :"لا يمكن أن أتصوّر أنّ في عهد ميشال عون استولت ​المصارف​ على أموال المواطنين، وسمحت للناهبين، والسارقين لأموال ​الدولة​، والشعب أن يسرحوا، ويمرحوا على حساب لقمة عيش الفقراء، والطبقة المتوسّطة، والكادحة، كلّا، فخامتك لن تسمح بذلك. اضرب بيد من حديد بدءًا بحاكم ​مصرف لبنان​ لأنّه يملك الكثير ليقوله، ويفضح المشاركين، والسارقين والمعروفين منه"، مضيفا :"اضرب بيد من حديد، وخصوصًا ​القضاء​ الذي لا يتحرّك لزجّ واحدٍ من الناهبين، إمّا لأنّهم متورّطون، أو متواطئون، أو مقصّرون لا فرق، فالساكت عن الجريمة هو مشترك، وشيطان أخرس".

وختم نقولا رسالته بالقول :"أختم رسالتي بتحيّة محبّة لأخ، ومعلّم عرفت فيه النزاهة، والشفافيّة، والدفاع عن المظلومين".