اشار وزير الشؤون الاجتماعية ​رمزي المشرفية​ في بيان له، الى انه "كما وعدنا المواطنين بالتدقيق في اللوائح، التي قدمتها بعض القطاعات وبرنامج الفقر في ​وزارة​ الشؤون بأسماء العائلات الاكثر حاجة في مختلف المناطق اللبنانية، وفق معايير موحدة لتكون عادلة وشاملة ولتوزيع المساعدات المالية المقررة للعائلات المستحقة التي أقرها ​مجلس الوزراء​، فقد تم إرسال هذه اللوائح إلى ​الجيش اللبناني​ لتنقيحها والتدقيق في صحة معلوماتها والتحضيرات اللوجستية المتعلقة بها،وذلك للبدء في توزيع هذه المساعدات"، لافتا الى انه "نظراً لعدد من الأخطاء الواردة في اللوائح المرفوعة ، فقد قررت الوزارة إرجاء توزيع هذه المساعدات لحين انتهاء الجيش من التدقيق فيها بناء على طلب الوزارة".

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كانت هذه تفاصيل خبر المشرفية: قرّرنا إرجاء توزيع المساعدات المالية لحين انتهاء الجيش بالتدقيق فيها بناء على طلبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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