أبو فاعور: شكرا للجيش على وقف توزيع المساعدات النقدية نتيجة العشوائية والتسييس وغياب العدالة

توجه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بالشكر إلى الجيش اللبناني على وقف توزيع المساعدات النقدية، "نتيجة العشوائية والتسييس وغياب العدالة".
كما توجه أبو فاعور بالتحية إلى رؤساء البلديات والمخاتير "الذين حرصوا على مبدأ العدالة والشفافية".
وكان أبو فاعور قد أشار، في تصريح سابق، إلى أن "عشوائية خطة الحكومة لمساعدة الفقراء بانت اليوم كقرص الشمس، أموات يحتاجون للمساعدة النقدية وموظفون حاليون ومتقاعدون في القطاع العام يقبضون رواتبهم، فيما فقراء محقون لا ترد أسماؤهم، وتسييس عبر لوائح حزبية واستبعاد لقاعدة معلومات وزارة الشؤون ولدور وزارة الشؤون بالكامل، لكن هذا لا ينفي أن الحكومة مستقلة وشفافة".
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