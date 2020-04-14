تسجيل 574 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا وإجمالي الضحايا 14967

أعلنت السلطات الصحية في ​فرنسا​ عن تسجيل 574 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14967، مشيرة الى ان "عدد الوفيات في فرنسا جراء تفشي الفيروس التاجي الجديد ارتفع إلى 14967 من 14393 في اليوم السابق".

وكشفت السلطات أن 6821 مريضا موجودون حاليا في وحدات العناية المركزة، بعدما كان العدد 6845 يوم أمس الأحد.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أن "​الحكومة​ عملت لتوفير جميع المعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​"، لافتاً إلى أن "الشركات الفرنسية تبذل جهدها لمضاعفة إنتاجها من المعدات الطبية".

وأشار ماكرون، خلال ​مؤتمر صحفي​، إلى أن "المعركة المستمرة لمواجهة فيروس كورونا، وسنعمل على تلافي الأخطاء التي واجهناها في الجانب اللوجستي".