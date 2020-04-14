وصول طائرة من الغابون الى مطار بيروت وعلى متنها 130 لبنانيا

وصلت قبل قليل ​طائرة​ تابعة ل​شركة طيران الشرق الاوسط​ "​الميدل إيست​"، إلى ​مطار بيروت الدولي​ آتية من ليبرفيل في ​الغابون​، وعلى متنها 130 راكبا من اللبنانيين العائدين.

وبعد اتمام الفحوصات الطبية للعائدين في ​المطار​، سينتقلون إلى ​الفنادق​ المخصصة للحجر الصحي.

ومن المقرر أن تختتم المرحلة الأولى من رحلات العائدين، بوصول طائرة بعد منتصف هذه الليلة من لندن، قبل ان تتوقف هذه الرحلات لإجراء عملية تقييم لكل الرحلات التي تمت منذ الخامس من نيسان الجاري، خلال جلسة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء.