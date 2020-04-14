النشرة: العثور على جثة امرأة على طريق برالياس والقوى الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأنه "عُثر على جثة امرأة على طريق ​دير زنون​ ​برالياس​، وقد حضرت ​القوى الامنية​ إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث". إضغط للمزيد

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