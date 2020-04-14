ماكرون: الإغلاق العام يجب أن يستمر حتى 11 أيار المقبل والمعركة مع كورونا مستمرة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الحكومة عملت لتوفير جميع المعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتاً إلى أن "الشركات الفرنسية تبذل جهدها لمضاعفة إنتاجها من المعدات الطبية".
وأشار ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "المعركة المستمرة لمواجهة فيروس كورونا، وسنعمل على تلافي الأخطاء التي واجهناها في الجانب اللوجستي".
كما شدد على أن "الإغلاق العام يجب أن يستمر حتى 11 من أيار المقبل، وسنبدأ بعدها بفتح المدارس بشكل تدريجي"، مفيداً بضرورة "امتثال الجميع للقوانين والتوجيهات الحكومية خلال الأسابيع المقبلة للحد من انتشار الفيروس".
ونوّه ماكرون بأن "فرنسا لم تكن مستعدة لمواجهة هذا الوباء"، لافتاً إلى أن "الإجراءات الاحترازية أثبتت نجاحها ويجب أن تستمر". وأكد أن بلاده "ضاعفت إنتاج الكمامات، وستصنع 10 آلاف جهاز تنفس، في وقت لم توفرالطواقم الطبية جهدا إلاً وبذلته في مواجهة الفيروس".
وأشار إلى أنه "بالرغم من أنالمستشفيات الفرنسية تعاني ضغطا هائلا، إلا انها عالجت كل من قصدها"، مؤكداً أنه "لم تتم السيطرة على الوباء بعد". وأوضح أن "هناك تباطؤ في انتشار وباء كورونا، وسنواصل مضاعفة الفحوصات لحصر المصابين".
في السياق، أفاد ماكرون بأن "الحدود مع الدول الأوربية ستبقى مغلقة للحد من انتشار وباء كورونا"، منوّهاً بأنه "سننتصر على كورونا في النهايةسنضطر للتعايش معه لعدة أشهر".
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