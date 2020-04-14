شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سامر التلاوى: التنمر على مرضى كورونا سلوك مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سامر التلاوي إن البيان الصادر عن وزير الأوقاف، والذي أكد فيه على أن أعضاء الهيئة الطبية ومعاوني الأطقم الطبية في حاجة إلى الدعم الشعبي والمعنوي في ظل التقدير الرسمي الذي أعطى فيه الرئيس نموذجًا عظيمًا برفع بدل العدوى وبدل أطباء الامتياز، وأن التنمر ضدهم مرفوض جملة وتفصيلا.

وتابع التلاوى:" البيان انتصار للدور البطولي الذى يقوم به الأطباء في مصر وينتصر لعملهم الشريف وتضحياتهم الغالية من أجل مصر"، مشددا، على رفضه التام لأى حالة تنمر أو محاولة اعتداء على الطواقم الطبية ومعاونيها أو الأجهزة الطبية مهما كانت فردية، أو الاعتراض على دفن طبيبة.

وطالب عضو مجلس النواب، الانتصار للقيم الحضارية المصرية وتقاليد ديننا الإسلامى الرفيع، وعدم التشفي في المرض أو الموت، لافتا إلى أن الدراسات العلمية أثبتت أن الفيروس يموت بموت صاحبه، كما أن هناك تقاليد وإجراءات تتبع عند الدفن مطالبا بالانتصار للانسانية والتضامن معا وتضافر الجهود لتخطي أزمة كورونا.

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الجدير بالذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إن أعضاء الهيئة الطبية ومعاوني الأطقم الطبية في حاجة إلى الدعم الشعبي والمعنوي في ظل التقدير الرسمي الذي أعطى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نموذجًا عظيمًا برفع بدل العدوى وبدل أطباء الامتياز .

وأكد جمعة، في بيان اليوم، أن أى حالة تنمر أو محاولة اعتداء على الطواقم الطبية ومعاونيها أو الأجهزة الطبية مهما كانت فردية ، سواء أنموذج إتلاف جهاز تنفس صناعي بإحدى المستشفيات من قبل أسرة إحدى المتوفيات بفيروس كورونا ، أم محاولة منع دفن طبيبة ، فإنها تصرفات شاذة وغريبة على ثقافة وحضارة الشعب المصري العظيم ، وبما يشكل نكرانًا للجميل وخيانة في حق الوطن .