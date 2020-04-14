شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى يؤكد على قوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب غطاطى، إن إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية بقدرة الاقتصاد الوطني على تخطي أزمة كورونا وتحقيقه نسبة نمو عالية تصل إلى 4.1 % هذا العام، تثبت تعافى الاقتصاد الوطني وقدرته على عبور الأزمات والصدمات ومنها فيروس كورونا.

وأضاف غطاطى، فى بيان له اليوم، إلى أن التقرير الذي أصدرته وكالة "فيتش" للاقتصاد المصرى، وتوقعت استمراره فى تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، ليصل إلى 4.1% خلال الأزمة، لافتا إلى أن عملية الإصلاح المالي والاقتصادي التي قامت بها الدولة المصرية على مدى السنوات الماضية، هى التي نجحت في تعزيز قدرتنا لعبور أزمة كورونا، بالرغم من أن الوباء أثر على اقتصادات دولية كبرى ويتوقع أن تحقق انتكاسة خلال الشهور المتبقية من العام.

في نفس السياق، نوه غطاطي، بالطريقة التي تتعامل بها الحكومة المصرية مع وباء كورونا وبالخصوص الإجراءات الاقتصادية للتسهيل على المواطنين المصريين ومنها تأجيل دفع أقساط البنوك وتأجيل سداد مديونيات الكهرباء والمياه للمنشآت السياحية والفندقية وإعطاء 500 جنيه لنحو ثلاثة أشهر الملايين من العمالة غير المنتظمة لمساعدتها على تخطي الأزمة، وهى إجراءات اقتصادية مهمة و تحوز رضا الملايين من أبناء مصر.