شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن": 250 ألف كرتونة مواد غذائية للمتضررين من"كورونا" بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب مستقبل وطن، فى محافظة الدقهلية، عن استعداده لتوزيع 250 ألف كرتونة مواد غذائية، لدعم العمالة الغير المنتظمة، وتوزيعها فى قرى ومراكز المحافظة، للفئات المستحقة والأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية، برئاسة النائب محمد المرشدى، أمين الحزب بالمحافظة، على أنه تم تجهيز 250 ألف كرتونة سلع غذائية، بتكلفة قرابة 20 مليون جنيها، مشيرة إلى أنها جارى الاستعداد لتوزيعها.

ومن جانبه، قال اللواء جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم الحزب بالمحافظة، أن التنظيم الحزبي بالكامل قام بالتبرع، حيث وصل عدد المشاركين في التعبئة أكثر من 100 شاب من شباب الحزب، وطلاب الجامعة، مشيرا إلى إنهم قاموا بالمشاركة إيمانا بالدور المجتمعى للحزب.

ولفت أمين التنظيم الحزب بالمحافظة، إلى توزيع 300 طن كلور ومطهرات آخرها لتطهير وتعقيم أمانات المراكز بأكملها والذى قام بإعدادها كيميائيين من أعضاء الحزب، وذلك كإجراء احترازي ووقائي ضد فيروس كورونا المستجد.

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يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وأيضاً المساهمة في توزيع السلع الغذائية بالقري والمراكز في المحافظات على الفئات والأسرة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.