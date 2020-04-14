شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: استقالة وزير الداخلية التركى وصمة عار فى وجه أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن استقالة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وصمة عار في وجه أردوغان، لافتا إلى أن صويلو استقال بعد حالة الهلع التي شهدتها شوارع تركيا عقب تطبيق حظر التجوال بقرار مفاجىء، وقبل تنفيذه بساعات مما أدى إلى خلق حالة من الهلع والفوضى داخل تركيا.

وقال بدوى فى بيان له اليوم، إن سليمان صويلو نفذ أوامر أردوغان الفاشلة للسيطرة على وباء كورونا، والرغبة في إنقاذه من غضب الشعب التركي الذي عانى ويلات هذا القرار فقد تقدم باستقالته، مشيرا إلى أن عدم قبول أردوغان الاستقالة بسبب الأدوار الهيستيرية والاستبدادية التي قام بها صويلو منذ انقلاب عام 2016 ضد أردوغان، وقيامه بكبت واعتقال كل اصوات المعارضة ضده.

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وتابع:" أردوغان لا يدير البلاد بمنطق الكفاءة ولكنه يديرها بمنطق أصحاب الثقة، وصويلو من أهل الثقة عنده وقدم له أدوارًا كبيرة تقوم كلها على قهر الشعب التركي وقمعه"، لافتا إلى أن حدوتة الاستقالة وعدم قبولها تكشف من ناحية أخرى عن حالة فوضى في صناعة القرار التركي.

قائلا:" إن إصابة الآلاف في أيام قليلة بكورونا داخل تركيا يكشف عن تردي النظام الصحي التركي وعدم قدرة أردوغان على السيطرة على الوباء ".