الجريمة في 24 ساعة| عاطل يمزق جسد زوجته بالمرج.. وتفاصيل انتحار مدمن بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين ذبح شابة على يد زوجها بالمرج، ومشاجرة برلماني سابق مع مسؤول، وتفاصيل جديدة في واقعة انتحار مدمن داخل مصحة بالجيزة، وسقوط عصابة المطهرات المغشوشة بالشيخ زايد.

في التقرير التالي نستعرض عددًا من تلك الحوادث والجرائم:

- "قطع وجهها وبطنها".. التقرير الطبي لشابة ذبحها زوجها في المرج

حصل "الخليج 365" على التقرير الطبي الأولي لربة منزل، قتلت ومزقت جثتها على يد زوجها العاطل في عزبة النخل بالمرج.

للتفاصيل اضغط الرابط

- مشاجرة بالأيدي بين برلماني سابق وسكرتير عام محافظة الدقهلية

تشابك عضو مجلس شعب سابق عن مدينة المنصورة في انتخابات عام 2010 مع المحاسب سعد سعد الفرماوي سكرتير عام محافظة الدقهلية، داخل مكتبه بديوان عام المحافظة، بعد اعتراض النائب السابق على قيام طبيب صيدلي بإصدار تراخيص لقطعة أرض ملاصقة لمنزل أشقائه، متهمًا المحافظة بالتواطئ ومخالفة القانون.

للتفاصيل اضغط الرابط

- "دخل المصحة منذ 20 يومًا".. تحقيقات النيابة في انتحار مدمن بالجيزة

أمرت النيابة العامة بمركز الجيزة، بتشريح جثة شاب انتحر داخل مصحة لعلاج الإدمان بمدينة أبوالنمرس بإلقاء نفسه في "بير السلم"؛ لمعرفة سبب الوفاة.

للتفاصيل اضغط الرابط

- بـ200 مليون جنيه.. ضبط 23 ألف طربة حشيش مهربة من دولة عربية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط نحو 23 ألف طربة لمخدر الحشيش، بقيمة 200 مليون جنيه، والتي عثر عليها داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

للتفاصيل اضغط الرابط

Advertisements

- إحباط ترويج 2.5 مليون قرص طبي مجهول المصدر في الأسواق

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ، أحد الأشخاص، لقيامه بإنشاء مصنع "غير مرخص" لإنتاج العقاقير الطبية والمنشطات وبحيازته أكثر من 2,5 مليون قرص لعقار طبي مجهول المصدر قبل طرحها للبيع على جمهور المستهلكين.

للتفاصيل اضغط الرابط

- بينهم سيدة.. ضبط خاطفي طفل بسوهاج لطلب فدية مالية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، ملابسات واقعة اختطاف أحد الأطفال، وضبطت مرتكبيها.

للتفاصيل اضغط الرابط

- بينهم مالكة مركز تجميل.. ضبط 3 أشخاص حولوا شقة إلى مصنع لإنتاج المطهرات المغشوشة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 3 أشخاص (تاجر مواد بلاستيكية - عامل يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية- مالكة مركز تجميل)، لإدارتهم مصنع بدون ترخيص، وغير مطابق للمواصفات القياسية والصحية داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم، لإنتاج المطهرات المغشوشة والمقلدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتصنيعها من خامات مجهولة المصدر، ووضع علامات تجارية غير مسجلة بوزارة الصحة، وطرحها للبيع بالأسواق معرضين صحة المواطنين للخطر.

للتفاصيل اضغط الرابط

- وفاة ضابط شرطة وإصابة أمين ومجند في حادث سير بالوادي الجديد

توفي ضابط شرطة، اليوم الاثنين، فيما أصيب أمين ومجند شرطة في حادث سير بمحافظة الوادي الجديد.

للتفاصيل اضغط الرابط

- حريق يلتهم 3 محال بسوق تجاري في الدقهلية (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية في الدقهلية، الاثنين، على حريق هائل اندلع في ثلاث محلات بشارع السوق في مدينة شربين.

للتفاصيل اضغط الرابط