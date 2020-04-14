محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته اقتربت بشدة من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، وعلى أمل أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر.
وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمتابعة فيروس كورونا المستجد في البلاد: "أجرينا أكثر من 3 ملايين اختبار لكورونا، كل الولايات التي طلبت أجهزة تنفس حصلت عليها"، وفق سكاي نيوز.
وتابع ترامب: "توقيت إجراءاتنا في مواجهة كورونا كان صحيحًا، فرضنا قيودًا على السفر قبل أي وفاة بكورونا، نسبة الوفيات لدينا منخفضة مقارنة بدول أخرى وبعدد السكان".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه: "سيحاول مساعدة الدول التي تحتاج لأجهزة تنفس صناعي لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: قريبون "بشدة" من إعداد خطة لإعادة فتح البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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