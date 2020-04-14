تشييع جثمان صيدلي توفى بـ"كورونا" في القليوبية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين: شهدت قرية عزبة الفقهاء التابعة لمركز ومدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، أمس الاثنين، تشييع جثمان صيدلي توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا. والمتوفى كان يقيم بمنطقة الوايلي بالقاهرة، ودفن في مسقط رأسة بالقرية، وسط حضور القيادات الأمنية والتنفيذية، برئاسة محمود ياسين نائب رئيس مجلس المدينة. وحرص الأهالي على أداء صلاة الجنازة مرتدين الكمامات، ومتبعين التعليمات الوقائية، واحتسبوا الفقيد عند الله من الشهداء. ​

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