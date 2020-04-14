الطرد من العمل والتمييز يلاحقان العمال بالصين.. ووهان بؤرة تفشي كورونا

كشفت صحيفة "تشاينا ديلي"، تعرض العمال في مقاطعة هوبي، ومدينة ووهان الصينيتين للطرد من العمل، والتمييز ضدهم على خلفية أنهم من بلد كورونا في الصين والعالم وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوطني لنواب الشعب في الصين، دعا حكام المقاطعات إلى تقديم المزيد من المساعدة للعمال من المناطق التي تضررت بشدة من تفشي كورونا، بعد تسريح أرباب العمل لهم، وممارسة التمييز ضدهم على خلفية الفيروس.

وجاء هذا الطلب من أعلى هيئة تشريعية في الصين بعد أن واجه بعض العمال من هوبي، المقاطعة الأكثر تضررا من المرض، صعوبة في العثور على وظائف أو تم فصلهم من العمل دون سبب في وقت تتعافى فيه العديد من الصناعات.

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ودعا قوه لينماو، المسؤول في لجنة الشؤون التشريعية في المجلس، إلى معالجة وتصحيح سلوك عدد قليل من أصحاب العمل الذين رفضوا توظيف

أشخاص من هوبي أو طردوهم.

وقال: "إن العمل حق دستوري أساسي للمواطنين، وقانون العمل الصيني واضح بشأن ضمان التوظيف العادل وحظر التمييز في الوظائف".

كما أشار إلى أن قانون تعزيز التوظيف الصيني يؤكد أهمية توسيع العمالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وينص على أن حكومات المقاطعات يجب أن تضمن المساواة في العمل وتوسيع فرص العمل بطرق مختلفة.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في الصين، تعهدت نهاية الشهر الماضي بمكافحة التمييز ضد العمال من هوبي، وأمرت أصحاب العمل بعدم إدراج أي متطلبات تمييزية في بيانات توظيفهم.