شرطة كاليفورنيا تغرم 7 أشخاص 7000 دولار لانتهاكهم وقف الأنشطة بسبب كورونا

تعرض 7 أشخاص لغرامة مالية قدرها 7000 دولار، بواقع 1000 دولار عن كل فرد، بسبب تناولهم مشروبات في أحد شوارع مدينة سانتا كروز بولاية كاليفورنيا الأمريكيةانتهاكًا لقرارات إيقاف الأنشطة بسبب تفشي فيروس "كورونا".
وقال أندرو ميلز قائد الشرطة في المدينة أن هؤلاء الأشخاص السبعة جاءوامن مدينة فريمونت على خليج سان فرانسيسكو إلى مدينة سانتا كروز الواقعة على بعد 50 ميلاً من مدينتهم.
يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة في ولاية كاليفورنيا بلغ أكثر من 23 ألف إصابة والوفيات 680 حالة.
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