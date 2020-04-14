اعتماد نموذج موحد للتنقل في مكة والمدينة خلال منع التجول

أعلنت الداخلية السعودية اليوم، تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات المنع، وتطبيق ذلك في مدينتي مكة والمدينة بدء من عصر الثلاثاء وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال مصدر مسؤول بالداخلية السعودية، إن ذلك يأتي إلحاقا لبيان سابق للوزارة بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم
وأوضح المصدر أنه تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه، وتتولى كلجهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها والقطاعات التابعة أو المرتبطة بها.
وفي ما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات، فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50%) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.
وذكرت الوزارة، أنه سيتم فرض غرامات مالية بحق المخالفين، الذين قد يعاقبون بالسجن أيضا.
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