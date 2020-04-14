ساندرز يعلن تأييده لبايدن في السباق الرئاسي

أعلن السناتور الأمريكي بيرني ساندرز رسميا، عن دعمه للمرشح المحتمل للحزب الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 وفقا لموقع روسيا اليوم.
وانضم ساندرز، الذي أنهى حملته لنيل الترشح عن الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة، إلى بايدن خلال فعاليات انتخابية تم بثها عبر الإنترنت، لتأكيد دعمه لمنافسهالسابق.
ودعا ساندرز الجميع لدعم جو بايدن من أجل "إلحاق الهزيمة بالشخص... الذي اعتبره الرئيس الأكثر خطورة في التاريخ المعاصر لهذا البلد"، في إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب.
وأشاد بايدن بمنافسه السابق واصفا إياه بـ"أقوى صوت داع إلىأمريكا أكثر عدلا".
وقال بايدن مخاطبا ساندرز: "سأحتاج إليك ليس فقط للفوز في الحملة، ولكن في الإدارة أيضا".
وتجدر الإشارة إلى أن حملة بايدن كانت تسعى لحشد تأييد أنصار ساندرز حتى قبل إعلانه وقف حملته لنيل الترشح.
ومع انتهاء حملة ساندرز الأسبوع الماضي، بقي بايدن المرشح المحتمل الوحيد عن الحزب الديمقراطي لينافس ترامب في الانتخابات، مع أنه لم يتم ترشيحه رسميا بعد.
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