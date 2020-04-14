عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز الـ23 ألفا

أظهرت إحصاءات وكالة "رويترز"، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ23 ألف حالة، في الولايات الـ 50 وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأشارت "رويترز" إلى أن أكبر عدد للضحايا، وهو أكثر من 10 آلافحالة، سجل في ولاية نيويورك.
وأضافت أن ولاية وايومنغ أعلنت أول وفاة بفيروس كورونا الاثنين، وهي الولاية الأخيرة التي لم تسجل فيها الوفيات حتى الاثنين.
وسجلت الولايات المتحدة الأحد أقل ارتفاع في الحصيلة اليومية لوفيات كورونا منذ 6 أبريل، حيث بلغ عدد الضحايا 1513 حالة، فيما سجل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 570 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجل فيها أكبر عدد من الضحايا.
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