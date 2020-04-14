البيت الأبيض ينفي اعتزام ترامب إقالة أحد أعضاء فريقه الاستشاري

نفى البيت الأبيض اليوم الاثنين التكهنات التي أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقيل الدكتور أنطوني فاوتشي خبير الفيروسات من عضوية فريق البيت الأبيض الاستشاري بشأن فيروس كورونا.

وقال هوجان جيدلي نائب المتحدث الصحفي بالبيت الأبيض - في تصريح اليوم -

إن ما تردده بعض وسائل الإعلام الأمريكية في هذا الشأن "سخيف.. متهما الديمقراطيين من خصوم ترامب بترويج مثل تلك الادعاءات والإساءة إلى سياساته الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.

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كانت تكهنات قد أثيرت بشأن فاوتشي

مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بعد أن قام ترامب بإعادة نشر تغريدة لأحد مؤيديه على تويتر تطالب بإقالة فاوتشي.

جاء ذلك بعد أن ذكر الأخير في تصريح أن الأمور ربما ستكون أفضل لو حدث إغلاق المنشآت والمصالح والأنشطة مبكرا فيما يخص تفشي فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" بصورة واسعة النطاق في الولايات المتحدة.