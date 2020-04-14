وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله آل سعود

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" في نبأ لها، مساء اليوم الاثنين، نقلاً عن الديوان الملكي السعودي، بأن والدة الأمير

فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وقد وري جثمانها الثرى اليوم.

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ونعى الديوان الملكي، وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله، قائلاً: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته".

ولم تذكر الوكالة الرسمية للأنباء السعودية، أي تفاصيل أخرى.