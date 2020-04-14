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وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله آل سعود

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أفادت وكالة الأنباء "واس" في نبأ لها، مساء اليوم الاثنين، نقلاً عن الديوان الملكي السعودي، بأن والدة الأمير

فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وقد وري جثمانها الثرى اليوم.

 

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ونعى الديوان الملكي، وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله، قائلاً: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته".

 

ولم تذكر الوكالة الرسمية للأنباء السعودية، أي تفاصيل أخرى.

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