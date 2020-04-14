احتجاج باعة متجولين أمام بلدية طهران على قيود كورونا

تجمع عدد من الباعة المتجولين أمام مبنى بلدية طهران، للاحتجاج على وضعهم المعيشي إثر منعهم من مزاولة أعمالهم، في إطار قيود حظر كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.
ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للتجمع، يناشد فيه أحد المحتجين بلدية طهران تقديم المساعدة، ويقول إنه التزم بالحجر الصحي منذ شهرين وبات اليوم غيرقادر على تأمين احتياجات أطفاله.
وعلق غلام حسين محمدي مدير دائرة الشؤون الدولية في بلدية طهران على التجمع قائلا، إن وزارتي الداخلية والعمل ومؤسسة التأمين الاجتماعي، هي المسؤولة عن الرد على مطالب المتجمعين وليس بلدية طهران.
وأضاف محمدي في حديث لوكالة أنباء "إيرنا"، أن مؤسسةالمستضعفين، والتي تعمل تحت إشراف المرشد علي خامنئي، خصصت نحو 312 ألف دولار لتوزيعها على الباعة الجوالين المتضررين اقتصاديا من أزمة الفيروس.
وسبق أن حذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي مطلع الأسبوع، من تفشي البطالة في إيران جراء الفيروس، وقال إن نحو أربعة ملايين عامل سيصبحون عاطلين عن العمل في حال استمرار توقف أعمالهم، وأن أربعة ملايين موظف غير حكومي معرضون للفصل من وظائفهم أو خفض مرتباتهم الشهرية.
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