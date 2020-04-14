تشغيل منفذ الوديعة من الجانب اليمني

أوضح مدير ميناء الوديعة البري من الجانب اليمني مطلق الصيعري لـ«دوت الخليج» أنه تم رفع الحظر عن المنفذ، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد التفاهمات مع رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، برفع الحظر على حركة الناقلات من وإلى المنفذ، على أن يظل الحظر على حركة المواطنين حتى إشعار آخر.
وأكد الصيعري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كبير جدا من حيث الواردات أو الصادرات من وإلى البلدين، وأثنى الصيعري على تعاون الجانب السعودي وحسن تعاملهم، مشيرا إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين المنفذين.
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