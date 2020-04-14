انتزاع 1401 لغم و810 سلال لـ3 محافظات يمنية

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، خلال الأسبوع الثاني من أبريل 2020، من انتزاع 1401 لغم منها 28 لغما مضادة للأفراد، و259 لغما مضادة للدبابات و1,107 ذخائر غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 159805 ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمرارا لجهود المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

إغاثة إنسانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 260 سلة غذائية تزن 19 طنا و240 كيلوجراما للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 2160 نازحا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

كما قام المركز بتوزيع مساعدات غذائية عاجلة للمتضررين من الأمطار والسيول في محافظة المهرة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وجرى توزيع 250 سلة غذائية، تزن 18 طنا و500 كيلوجرام، استفاد منها 1750 فردا في مديريات المسيلة، وحات، والغيضة، وكذلك وزع المركز المرحلة الثانية من المساعدات الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، شملت 300 سلة غذائية تزن 22 طنا و200 كيلوجرام، استفاد منها 1800 نازح ومتضرر، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ثروة سمكية

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع توزيع الدفعة الثانية من قوارب الصيد بمحركاتها الحديثة في محافظة أرخبيل سقطرى، استكمالا لمشروع توفير وتوزيع 100 قارب للصيادين المتضررين من الأعاصير والحالات المدارية في الجزيرة يستفيد منه 300 صياد بشكل مباشر، مما يسهم في انتعاش قطاع صيد الأسماك في المحافظة، وانعكاس أثر ذلك على زيادة دخل الأسر في الجزيرة، وتحقيق الإنتاج الغذائي المستدام.

ويهدف المشروع إلى دعم قطاع الثروة السمكية في المحافظة، وتوفير سبل العيش للصيادين المتضررين الذين تحطمت قواربهم جراء الأعاصير والحالات المدارية التي ضربت الجزيرة، كما يسهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج السمكي في الجزيرة، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال خلق بيئة اقتصادية مستدامة وزيادة فرص العمل.

فرص عمل

أكد محافظ سقطرى رمزي محروس، أن مشاريع التنمية التي تقدمها المملكة للشعب اليمني في المحافظة ستبقى خالدة في أذهان الأجيال، مشيرا إلى أن المشروع سيدعم الصيادين وسيوجد فرص العمل، ويوفر دخلا للمستفيدين وأهاليهم.

من جهته، أكد قائد قوات الواجب السعودي العميد الركن عبدالرحمن الحجي أن هذا المشروع الذي يأتي امتدادا للمشاريع التي تنفذها المملكة في محافظة سقطرى بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، و ولي عهده الأمين، في دعم المحافظات اليمنية كافة.

مساعدات غذائية

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صعدة

260 سلة غذائية

19 طنا

2160 مستفيدا

المهرة

250 سلة غذائية

18 طنا

1750 مستفيدا

حضرموت

300 سلة غذائية

22 طنا

1800 نازح ومتضرر