التوفيق بين الغريمين
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مديرة برنامج حل النزاعات والمسار الثاني في معهد الشرق الأوسط بواشنطن راندا سليم القول «لقد استطاع السير على هذا الخط الدقيق بين واشنطن وطهران»، «قد لا يكون الخيار الأول لطهران، لكنه خيار مقبول لإيران». وذكرت الصحيفة أن واشنطن تضغط باستمرار على الحكومة العراقية لتنأى بنفسها عن إيران، وتطلب من قوات الأمن العراقية ملاحقة المسؤولين عن الهجمات الصاروخية، ولجم نشاطات الميليشيات المدعومة من طهران، وزيادة الضغط على بغداد للحد من اعتمادها على صادرات الطاقة الإيرانية التي تستهدفها العقوبات الأمريكية. وقالت مديرة مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط في المجلس الأطلنطي ومسؤولة سابقة في إدارة ترمب: «إن أول وظيفة كبيرة للكاظمي إذا تمت الموافقة على حكومته ستكون تحديد ما يمكن للعراق أن يطلبه من كليهما «واشنطن وطهران» عمليا وعرضه على مجلس الأمن القومي.
تحديات أكثر
ويواجه المرشح الجديد تحديات أكثر حدة مما كانت عليه في أي وقت مضى، أبرزها فيروس كورونا الجديد الذي يلاحق الأمة، وتراجع أسعار النفط بما يكفي لدفع الاقتصاد نحو الكارثة، إلى جانب هجمات الميليشيات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية وقواعدها داخل البلاد، فيما لا يزال مقاتلو تنظيم داعش يحلمون بالعودة.
ماذا تريد الولايات المتحدة من العراق؟
أن تنأى أي حكومة عراقية بنفسها عن إيران
ملاحقة المسؤولين عن الهجمات الصاروخية على قواتها
الحد من اعتماد العراق على صادرات الطاقة الإيرانية
لجم نشاطات الميليشيات المدعومة من طهران
كانت هذه تفاصيل خبر توافق أمريكي إيراني على مرشح الحكومة العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.