اليمن.. قبائل البيضاء تقطع إمدادات عسكرية للمتمردين

بسام عبدالسلام (عدن)

تمكن رجال القبائل في محافظة البيضاء، وسط اليمن، من قطع عملية إمدادات عسكرية كانت في طريقها صوب ميليشيات الحوثي المتمردة.

وأفشلت القبائل المتمركزة في الطريق العام بمنطقة قانية محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر باتجاه مواقع عسكرية يتمركز فيها مقاتلون حوثيون بالبيضاء.

وكانت شحنة الأسلحة والذخائر على متن شاحنة نقل خاصة بالمحروقات حيث جرى الاشتباه بها وتفتيشها من قبل رجال القبائل وضبط ما تحوي من إمدادات عسكرية كانت في طريقها لجبهات القتال الحوثية بالبيضاء. وأشار مصدر قبلي في البيضاء لـ«الاتحاد» إلى أن مسلحين قبليين من أبناء منطقة قانية أحبطوا عملية إمداد عسكرية كانت في طريقها لميليشيات الحوثي في عدد من المواقع القتالية بالبيضاء، مضيفا أن قبائل البيضاء تساند قوات الجيش الوطني في قتالها ضد المتمردين الحوثيين وتعمل على قطع شريان إمداد عناصرهم المحاصرة في الكثير من المواقع القتالية بالمحافظة.

وأضاف أن الذخائر والأسلحة تم إخفائها بشكل دقيق داخل صهريج النفط، موضحا أن الميليشيات ابتدعت الكثير من طرق التهريب من أجل تعزيز وتموين عناصرهم في الكثير من جبهات القتال.