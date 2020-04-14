عسكري ليبي لـ«الاتحاد»: عناصر «الوفاق» تقتحم السجون لتهريب الإرهابيين

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

شنت الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوفاق» هجوماً مباغتاً على تمركزات الجيش الوطني الليبي في مدن المنطقة الغربية، ما أدى لانسحاب القوات المسلحة الليبية من غالبية مدن المنطقة الغربية بسبب شراسة الهجوم المدعوم بـ16 طائرة تركية مسيّرة.

وقال مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» إن الميليشيات المسلحة مدعومة بالطيران التركي المسيّر تمكنت من السيطرة على مدن صرمان وصبراتة والعجيلات والجميل ورقدالين وزلطن خلال عملية كبيرة نفذها مسلحو «الوفاق» بدعم عدد كبير من المرتزقة السوريين.

وأكد المصدر الليبي أن العناصر التابعة لحكومة «الوفاق» اقتحمت عدداً من السجون لتهريب متطرفين خاصة في مدينة صرمان لإحداث فوضى فى المدينة، مشيراً إلى أن ميليشيات مسلحة من مدينة الزاوية شاركت في الهجوم بعد تحشيد عدد كبير من المرتزقة، كما استعانت «الوفاق» بعدد من الخونة داخل مدينة صرمان لتسهيل دخول الميليشيات إلى المدينة فى سيناريو مشابه لسقوط مدينة غريان بقبضة مسلحي «الوفاق». وكشف المصدر عن قيام الميليشيات المسلحة باقتحام مدينة صبراتة وحرق مديرية الأمن، بالإضافة إلى سيطرة المسلحين على مدينة العجيلات بشكل كامل، وتحشيد الميليشيات للهجوم على قاعدة الوطية الجوية لاستهداف طائرات الجيش الوطني.

إلى ذلك، نشر نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا فيديو يكشف مشاركة عناصر إرهابية من «سرايا ثوار بنغازي» وهو تشكيل إرهابي مدرج على قوائم الإرهاب خلال الهجوم على مدن المنطقة الغربية.

وانسحبت القوات المسلحة الليبية فجر أمس من مناطق شرق مصراتة بعد تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، واسترداد عدد كبير من الآليات المسلحة وسيارات تحمل صواريخ جراد.

وأوضح المصدر الليبي أن انسحاب قوات الجيش الوطني من شرق مصراتة جاء بتعليمات من القيادة العامة، إذ لا تريد فتح محور جديد للقتال والحفاظ على مواقع القوات المسلحة في مدينة سرت وتأمين الحقول النفطية.

وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، قد أكد العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية في منطقة أبوقرين جنوب شرق مصراتة، متهماً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنقل إرهابيين إلى طرابلس، لافتاً إلى أنه قام بإرسال 1500 مرتزق سوري إلى العاصمة.

وأشار المسماري إلى قيام طائرات تركية بشكل يومي بنقل معدات عسكرية أمام العالم إلى طرابلس، وأن تركيا تستعين بشباب المخيمات السوريين من النازحين واللاجئين وهم مدنيون وتعدهم بالأموال وترسلهم إلى ليبيا.

بدوره استنكر مجلس مشايخ ترهونة في ليبيا بأشد عبارات الإدانة، الصمت الدولي والمحلي تجاه ما يمارس ضد سكان مدينة ترهونة من حصار ممنهج من قبل حكومة «الوفاق»، مشدداً على أن الحصار طال قصف المؤن والدواء والوقود وغاز الطهي.

وأكد المجلس في بيان له، أن المدينة تتعرض منذ أكثر من ثلاثة أيام إلى قطع دائم ومتعمد للتيار الكهربائي وخدمات الاتصالات بأكملها، والذي يحدث أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يشرعن على الليبيين حكومة ميليشيات وقطاع طرق. وحمل مجلس مشايخ وأعيان ترهونة كافة المنظمات الحقوقية مسؤولية غيابها وعدم خروجها في بيانات إدانة ورفض لما يمارس من حكومة «الوفاق» على قبائل ترهونة من تقييد للحريات وتجويع وخطف على الهوية لكل من يحاول من سكان المدينة أن يؤمّن بعضاً من الحاجيات الضرورية للحياة.