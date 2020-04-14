اليمن يدين تفجير الميليشيا قلعة القوباء الأثرية

عدن (وكالات) أدانت وزارة الثقافة اليمنية، العمل الإجرامي بحق تراث وحضارة اليمن والذي نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية، بتفجير قلعة القوباء الأثرية بمدينة حجة.

وقالت وزارة الثقافة اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية : إن هذا العمل الإجرامي الذي نفذته الميليشيا الحوثية يأتي في محاولة منها لطمس تاريخ وحضارة شعب عريق وفي تحد صارخ لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي.

وأضافت الوزارة «أن الأضرار وتدمير التراث الثقافي اليمني هو تدمير للتراث الثقافي الإنساني بشكل عام حيث تشكل اليمن جزءاً هاماً في تكوين هذه الحضارة الإنسانية وعليه فإن مسؤولية الحفاظ عليه هي مسؤولية عامة وتتطلب المزيد من الجهود والضغط الحازم والجاد على الميليشيا للتوقف عن هذا العبث» .. مؤكدة أن القلعة تعد أحد الشواهد على الحضارة اليمنية العريقة.

ودعت الوزارة اليمنية جميع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالتراث الثقافي إلى شجب هذه الممارسات غير الأخلاقية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية تجاه المباني والآثار التي تقع تحت سيطرتها.. مطالبة بممارسة مزيد من الضغط على هذه الميليشيا للتوقف عن العبث

والتدمير الذي طال التراث الثقافي في اليمن.

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