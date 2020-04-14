قرقاش: الدعم الدولي لوقف النار باليمن ضروري

أبوظبي، صنعاء (الاتحاد، وكالات) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن الدعم والالتفاف الدولي حول قرار التحالف العربي بقيادة السعودية الشقيقة وقف العمليات العسكرية في اليمن ضروري. وقال معاليه في تغريدة له على «تويتر»: «لا بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام، ولا يجب انتهاز وقف إطلاق النار وانتهاكه لترتيب المواقع»، وقال: «مجدداً يؤكد التحالف جديته للوصول إلى حل سياسي شامل».

إلى ذلك، قال التحالف العربي، نحن ملتزمون بأقصى درجات ضبط النفس وتطبيق وقف إطلاق النار، وأكد استمرار التزام التحالف والجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار الشامل، وقال: «نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس بالجبهات».

في الوقت نفسه، تمارس الميليشيات الحوثية خرقاً للاتفاق، فبلغ إجمالي خروقات ميليشيا الحوثي خلال الـ 48 ساعة الماضية 241 اختراقاً. وأكد أن الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، باستخدام أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، والصواريخ الباليستية.

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