إصابة جنديين اسرائيليين في عملية طعن بالنقب

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس إصابة جنديين بعملية طعن نفذها فلسطيني، ووقعت داخل قاعدة عسكرية بالنقب الغربي حيث دفعت بقوات معززة من الجيش والشرطة والشاباك للبحث عن المهاجم.

وذكر المتحدث العسكري، أن فلسطينيًا تسلل الليلة قبل الماضية لقاعدة «مشمار هنيجيف» القريبة من مدينة رهط بالنقب الغربي، وطعن جنديين، وانسحب من المكان.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن الهجوم وقع قرابة الساعة الرابعة فجرًا، إذ دخل المهاجم من ثغرة في السياج حول القاعدة بهدف الاستيلاء على أسلحة وتعارك مع الجنود وانسحب من المكان قبل إصابته اثنين منهم.

إلى ذلك، أُصيب رضيعان مقدسيان ومسنًا بالاختناق فجر أمس، بسبب قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال بكثافة على منازل المواطنين في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طواقم الهلال الأحمر نقلت الطفلين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في وقت اندلعت فيه مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا الحي وأطلقوا قنابل الغاز والصوت بكثافة.

من جانب آخر، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري شمال مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن الشاب (30 عاماً)، أصيب في قدمه بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال خلال محاولته الدخول للأراضي المحتلة عام 48 من منطقة الجدار ونقل إلى المستشفى الحكومي بقلقيلية لتلقي العلاج.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت نائبا وأسرى محررين. وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال التي اقتحمت رام الله والبيرة، اعتقلت النائب في المجلس التشريعي والأسير المحرر المقدسي محمد أبو طير بعد اقتحام منزله في حي أم الشرايط ليرتفع عدد النواب المعتقلين إلى 6.

وفي قطاع غزة توغلت جرافات قوات الاحتلال في بلدة بيت حانون واستهدفت المزارعين دون وقوع إصابات. كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار صوب مراكب الصيادين غرب بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. انتهى

واعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين فلسطينيين من الضفة، فيما أصيب ثلاثة آخرون بينهم طفلان بحالات اختناق خلال مواجهات في سلوان بالقدس المحتلة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا يبلغ من العمر 23 عاما بعد أن داهمت منزله في منطقة الكركفة ببيت لحم، كما اعتقلت من قلقيلية، أسيرين محررين، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، في بلدة عزون.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت من نابلس أسيرا محررا قبل عدة شهور بعد أن داهمت منزله من بلدة زواتا غربي نابلس.

فتح معبر رفح استثنائياً لعودة الفلسطينيين العالقين

فتحت السلطات المصرية أمس معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة استثنائياً لعودة العالقين الفلسطينيين في مصر، وذلك لمدة 4 أيام متصلة تستمر حتى الخميس القادم. وقال مصدر أمني مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية إن فتح المعبر جرى وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير طبية احترازية خشية تعرض العاملين في المعبر للإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى وجود فريق طبي كامل في المعبر.

من جانب آخر، ناشد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط العالم بذل جهوده من أجل حمل إسرائيل على مراجعة سياستها الخطيرة بتوظيف الأزمة الحالية الخاصة بتفشي فيروس كورونا من أجل تحقيق مخططاتها بضم أجزاء من الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية.