موسكو تعلن تطوير علاج لـ «كوفيد-19»

موسكو (وكالات)

أعلن خبراء روس توصلهم إلى علاج لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» سيتم اختباره خلال 10 أيام. وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس: «إن شركة روسية تمكنت من ابتكار دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، تم إنتاج الدفعة الأولى منه، وتخضع للاختبارات الطبية».

وأكد أن الاختبارات الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يوماً، مضيفاً: «نحن بانتظار تقديم وثائق الابتكار من الخبراء، وسيتم خلال فترة قصيرة تقييم نتائج الأبحاث الأولية».

يأتي ذلك، فيما سجلت روسيا، أمس، 2558 حالة إصابة جديدة بالفيروس، في ارتفاع يومي قياسي يقفز بإجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 18328 حالة.

وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا: «إن عدد المتوفين من المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بلغ 148 شخصاً حتى الآن، بعد أن زادوا 18 وفاة الليلة الماضية».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «إن وضع انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده يتفاقم، وإن البلاد قد تستعين بموارد وزارة الدفاع لمواجهة الأزمة إذا تطلب الأمر».

وأضاف بوتين خلال اجتماع مع كبار المسؤولين بثه التلفزيون الرسمي: «إن الموقف يتغير باستمرار، والأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المعركة لوقف انتشار المرض».

ومن جانبها، أطلقت مدينة موسكو، حيث تستنفد قدرات الأجهزة الطبية، نظام أذونات تنقل إلكترونية لتعزيز مراقبة الالتزام بإجراءات العزل في العاصمة الروسية، بؤرة فيروس كورونا المستجد في البلاد.