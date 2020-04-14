مصر: تحذيرات من تفشي فيروس كورونا بـ«أعياد الربيع»

أحمد عاطف وأحمد شعبان ومحمد إبراهيم (القاهرة والجزائر)

أكدت منظمة الصحة العالمية عدم وجود أي إثبات علمي حتى اللحظة يفيد بأن ارتفاع درجات حرارة الطقس سيوقف انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لكنها لم تستبعد تباطؤ معدل انتشاره، فيما حذر جون جبور، ممثل المنظمة بمصر، أمس، من انتشار الفيروس خلال فترة الأعياد واحتفالات الربيع وشهر رمضان.

وطالب جبور بالانتباه لأهمية تطبيق أساليب الوقاية والتزام المنازل لحماية النفس والأهل، مجدداً التحذير من استخدام القفازات غير الطبية للحماية من الفيروس، وقال: إنها لن تساعد في منع انتشار الفيروس.

وشددت الصحة العالمية على أهمية القفازات الطبية كعنصر أساسي في الوقاية الشخصية لمقدمي الرعاية الصحية، وللأشخاص العاديين خلال التسوق أو القيام ببعض المهام خارج المنزل.

وقال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر: إن موعد طرح لقاح لعلاج «كوفيد-19» ليس قريبا، متمنياً ألا يصل الأمر إلى سنوات، عازياً ذلك إلى الإجراءات الطويلة التي يتخذها تطوير اللقاح لاسيما أن الفيروس جديد.

وفي الجزائر، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده سيطرت على الوضع بالنسبة لأزمة فيروس كورونا، فيما أعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين ارتفع إلى 1983 حالة، و313 حالة وفاة.

وقال تبون، خلال تفقده عدة مؤسسات صحية بالجزائر العاصمة: «إن الجزائر خصصت 7300 سرير لمرضى كورونا، لم تستخدم منها سوى 2900 أي ثلث العدد المتوقع»، مؤكداً أن عدداً كبيراً من المرضى غادروا المستشفيات بعد شفائهم بفضل علاج «كلوروكوين»، مضيفاً: «أنا على يقين أنه مع نهاية أبريل نكون قد خرجنا من النفق».

وأعلن الرئيس الجزائري عن إنشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي في أقرب وقت بهدف إعادة هيكلة قطاع الصحة.

وتفقد تبون الكميات المخزنة من دواء «كلوروكوين» المستعمل في علاج فيروس كورونا، حيث استمع لشرح حول هذا الدواء الذي يصنع محلياً، وتملك الجزائر مخزوناً منه يكفي 230 ألف مريض.