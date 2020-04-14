ساندرز يدعم خصمه السابق بايدن في سباق الرئاسة الأميركية

أعلن السيناتور بيرني ساندرز، الاثنين، دعمه لخصمه السابق جو بايدن في الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية لمواجهة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

وجاء في تغريدة لساندرز "علينا أن نتّحد لإلحاق الهزيمة بأخطر رئيس في الزمن المعاصر"، قبل أن يظهر برفقة بايدن في بث مباشر أعلن فيه دعمه له.

كان ساندر (78 عاما) قد قرر، الأربعاء الماضي، الانسحاب من سباق الانتخابات داخل الحزب الديمقراطي.

في المقابل، دعا بايدن (77 عاما)، الذي أصبح المرشّح الأوحد للحزب، إلى الاتحاد من أجل إلحاق الهزيمة بترامب.

ونشر نائب الرئيس السابق على "تويتر" صورة له مع ساندرز بعيد إعلان الأخير دعمه في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

لكن فوز بايدن رسميا بالترشح عن الحزب الديمقراطي لن يعلن إلا في مؤتمر الحزب الذي أرجئ إلى 17 أغسطس بسبب فيروس كورونا.

وكان ساندرز قد خاض منافسة حادة مع هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية للحزب في العام 2016، فازت فيها الأخيرة بالترشح لكنّها خسرت الانتخابات العامة أمام ترامب.