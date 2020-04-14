«النواب الأردني» يخفض مخصصات أعضائه

جمال إبراهيم (عمّان) قرر المكتب الدائم في مجلس النواب الأردني تخفيض المخصصات المالية لأعضاء المجلس، بما نسبته 30 في المئة حتى نهاية العام الحالي، في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في تصريح صحفي: «إن هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية للمجلس في ظل الأوضاع التي تشهدها المملكة جراء جائحة كورونا».

وأعرب عن أمله بأن تتخذ مختلف المؤسسات الوطنية خطوات مشابهة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، ويحتاج تكاتفاً على طريق النهوض بالواقع الصحي والاقتصادي للمملكة.

وشدد الطراونة على أهمية العودة للعمل تدريجياً في القطاع الخاص، ووفق خطة سريعة تضمن استمرارية عجلة الاقتصاد، مؤكداً أهمية الشروع بذلك في محافظات الجنوب، والتي تشير المعلومات الرسمية إلى خلوها من فيروس كورونا.

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