«يونسيف»: كارثة عالمية تواجه ملايين الأطفال

كولونيا (د ب أ)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» من احتمالات تعرض ملايين الأطفال الأشد فقراً في الدول النامية لكارثة بسبب جائحة كورونا.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة في ألمانيا، كريستيان شنايدر: «إن الجائحة تشكل خطراً وجودياً بالنسبة لملايين الأطفال، ولا يمكننا الحيلولة دون تطور الأزمة الصحية العالمية إلى كارثة عالمية بالنسبة للأطفال، إلا عبر تصرف منسق على المستوى الدولي».

وأوضح شنايدر أن هناك قلقاً كبيراً إزاء تفشي الفيروس في مخيمات اللجوء المكتظة باليونان وسورية، وقال: «كثير من الأطفال يعانون هناك من سوء تغذية وأمراض أخرى موجودة مسبقاً، ولديهم القليل من الدعم المناعي لمواجهة الأخطار الجديدة».

وأشار إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الأطفال في دول منطقة الساحل الأفريقي وجنوب القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن نحو 40 % من الأفارقة ليس لديهم في منازلهم إمكانية غسل أيديهم بالماء والصابون.

وذكر شنايدر أن العدد المرتفع في الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بنجلاديش مثير للقلق على نحو خاص في آسيا، وقال: «هناك أكثر من 850 ألف فرد من طائفة الروهينجا يعيشون حالياً في مخيمات لجوء مكتظة»، موضحاً أن القيود المفروضة على الحركة تصعب أيضاً عمل المنظمات الإغاثية في توصيل الإمدادات للمعوزين. وفرّ مئات الآلاف من الروهينجا قبل عامين في غضون فترة قصيرة من ميانمار إلى بنجلاديش.

وتناشد يونسيف الحكومات والشركات والمتبرعين من الأفراد إلى بذل الجهود كافة لتوفير حماية وإمدادات لهؤلاء الأطفال. وقال شنايدر: «نحن أنفسنا نختبر حالياً مدى شدة تضرر بلدنا الذي لديه واحد من أفضل النظم الصحية في العالم، بمرض كورونا، والدول الأشد فقراً مهددة بجانب التداعيات الصحية المدمرة بحريق اجتماعي واقتصادي شامل سيزيد من أزمة الأطفال»، مؤكداً أنه من الإنسانية عدم التخلي عن هؤلاء الأطفال وأسرهم هناك.