الجزائر تسجل 20 وفاة و69 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الاثنين، عن تسجيل 20 وفاة و69 إصابة جديدة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع مجموع الوفيات إلى 313 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 1983 موزعة عبر 46 ولاية.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات الوباء في البيان الصحفي اليومي، عن تعافي 10 حالات جديدة، ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 601 شخص.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال في وقت سابق اليوم، خلال اجتماعه باللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في مقر وزارة الصحة، إنه متفائل ويتوقع بنهاية شهر أبريل خروج بلاده من النفق، وذلك على خلفية خروج عدد كبير من المرضى من المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج باستخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين.

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