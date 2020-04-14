نتنياهو يعلن فرض اغلاق شامل على المدن والأحياء ابتداء من عصر غد وحتى الخميس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 أبريل 2020 02:17 صباحاً - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​، فرض اغلاق شامل على المدن والأحياء ابتداء من عصر غد وحتى الخميس، ضمن إجراءات مكافحة ​فيروس كورونا​.

وفي وقت سابق، وفي 4 مسنّين جراء إصابتهما ب​فيروس كورونا​، ما يرفع عدد الوفيات في اسرائيل إلى 109، بحسب ما ذكرت ​وزارة​ الصحّة الإسرائيليّة.

والضحايا هم: مسنّ (78 عامًا) توفّي في مشفى رمبام بحيفا، ومسنّة (80 عامًا) توفيت في مشفى هداسا عين كارم في ​القدس​، ومسنّتان (96 و81 عامًا) ويعانون جميعًا من أمراض سابقة.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد مصابي الفييروس إلى 11,145.