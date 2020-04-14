سبتة المحتلة.. حالات الشفاء من كورونا ترتفع إلى 22 شخصا واستقرار في عدد الوفيات

ارتفع إجمالي الحالات المتماثلة للشفاء من “كوفيد19″، اليوم الاثنين، بسبتة المحتلة، إلى 22 شخصا، فيما استقر عدد الوفيات في 4 حالات.

وكشف موقع “elfarodeceuta” أن إجمالي الإصابات المؤكدة في الثغر المحتل بلغ 96 شخصا، يوجد منها 69 مصابا في الحجر الصحي في منازلهم، وحالتهم مستقرة، في حين أن حالة واحدة كانت تخضع للعلاج في المستشفى الجامعي في المدينة، قد غادرته، بعدما أكد التحليل المخبري تعافيها من الفيروس التاجي.

وأضاف الموقع ذاته أن مجموع الوفيات استقر في 4 حالات، منها ثلاث حالات تتراوح أعمارها ما بين 70 و80 سنة، فيما سجلت حالة الوفاة الرابعة لشابة بالغة من العمر 27 سنة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بـ”كوفيد19″ بلغ 169 ألفا و496 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات 17 ألفا و489 شخصا، في حين وصل عدد المتماثلين للشفاء 64 ألفا و727 حالة.