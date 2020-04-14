بسبب كورونا..العثماني: أزيد من 700 ألف أجير استفاد من تعويض شهري قدره 2000 درهم

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن عدد الأجراء والمستخدمين المتوقفين مؤقتا عن العمل، المنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذين استفادوا من تعويض شهري قدره 2000 درهم، بلغ 716255 أجيرا، فيما لا تزال قيد الدراسة 92795 حالة.

وأضاف رئيس الحكومة، خلال حلوله بمجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن التعويض المذكور، يهم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، مشيرا إلى أن التعويض خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 31 مارس 2020 قد تم تحديده في 1000 درهم.

وأفاد المسؤول الحكومي، أن لجنة اليقظة الاقتصادية، اقترحت استفادة المأجورين، من خدمات التغطية الصحية الإجبارية (AMO) والتعويضات العائلية برسم نفس الفترة الزمنية المذكورة.

وأورد سعد الدين العثماني، أن الحكومة صادقت على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، وسيتم عرضه على البرلمان، مطالبا المستشارين والنواب، الإسراع في المصادقة عليه، حتى يصل الدعم إلى المستحقين في أسرع وقت.