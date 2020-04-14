سلا.. حجز 200 كمامة لا تستجيب لمعايير الجودة بحوزة مالك محل للبقالة

تمكنت عناصر الأمن في مدينة سلا، اليوم الإثنين، من حجز، ما يقارب 200 كمامة واقية لا تستجيب للمعايير الجودة، بحوزة مالك محل للبقالة بسلا.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة العيايدة التابعة للأمن الإقليمي بسلا من توقيف مالك محل للبقالة يبلغ من العمر 40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج كمامات لا تستجيب للمعايير الصحية، والمضاربة في أثمانها.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه جرى توقيفه بمحله التجاري بحي النهضة بمدينة سلا، وهو متلبس بحيازة أقنعة واقية لا تستجيب للمعايير الصحية المعتمدة وعرضها للتداول بضعف السعر المحدد قانونا، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 200 كمامة.

‏وقد تم إيداع المخالف تحت تدبير الحراسة النظرية وفتح بحث قضائي في مواجهته، بسبب ارتكابه لهذه الأفعال الماسة بالأمن الصحي للمواطنين.