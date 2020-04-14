خنيفرة بدون كورونا بعد مغادرة الحالة الوحيدة المستشفى

غادرت الحالة الوحيدة، التي كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد، مساء اليوم الإثنين، المستشفى الإقليمي في مدينة خنيفرة، بعد تأكد من شفاءها من الفيروس بشكل تام.
واستنادا لمصادر “اليوم24″، فإن المصاب، الذي يشتغل مهندسا معماريا، أجري له تحليلان مخبريان للتيقن من شفائه، والتأكد بأن جسده خال من “كوفيد-19″، فغادر المستشفى مساء اليوم.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن خنيفرة، خالٍ من أي إصابة ب”كورونا”، لحد الساعة.
وقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إصابة 102 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، ليرتفع عدد الإجمالي الإصابات إلى 1763 حالة.
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