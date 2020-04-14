مستشفى بني ملال يحتفي بعلاج ثاني حالة من فيروس كورونا والطبيبة المعالجة: اعتمدنا برتوكول “الكلوروكين” – فيديو

عبرت الطبيبة الرئيسية بالجناح الخاص بمرضى فيروس كورونا بالمستشفى الجهوب ببني ملال، عن فرحتها بعد تسجيل ثاني حالة شفاء لشابة من فيروس كورونا المستجد بالمدينة.

وقالت الدكتورة ثرية فتحي، في حديثها لـ”اليوم 24″ بأن الشابة المصابة، خضعت بعد تأكيد إصابتها بالجائحة، للبروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة، لمدة 10 أيام إذ لم يتم تسجيل أي أعراض جانبية طيلة فترة علاجها.

وأضافت الدكتورة أنه تم إعلان شفاء الشابة بشكل كامل، بعد خضوعها لتحليلين مخبريين، مشددة على ضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة، وعدم مغادرة المنزل بشكل جماعي، إضافة إلى وضع الكمامة عند الخروج.