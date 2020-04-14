عبرت الطبيبة الرئيسية بالجناح الخاص بمرضى فيروس كورونا بالمستشفى الجهوب ببني ملال، عن فرحتها بعد تسجيل ثاني حالة شفاء لشابة من فيروس كورونا المستجد بالمدينة.
وقالت الدكتورة ثرية فتحي، في حديثها لـ”اليوم 24″ بأن الشابة المصابة، خضعت بعد تأكيد إصابتها بالجائحة، للبروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة، لمدة 10 أيام إذ لم يتم تسجيل أي أعراض جانبية طيلة فترة علاجها.
وأضافت الدكتورة أنه تم إعلان شفاء الشابة بشكل كامل، بعد خضوعها لتحليلين مخبريين، مشددة على ضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة، وعدم مغادرة المنزل بشكل جماعي، إضافة إلى وضع الكمامة عند الخروج.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى بني ملال يحتفي بعلاج ثاني حالة من فيروس كورونا والطبيبة المعالجة: اعتمدنا برتوكول “الكلوروكين” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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